EA Sports FC 24 e Mario Bros. Wonder ancora in vetta alla classifica UK, Avatar quinto

Come ogni lunedì, diamo un'occhiata alla classifica dei videogiochi più venduti nella settimana appena trascorsa per quanto riguarda il mercato del Regno Unito , dove EA Sports FC 24 risulta ancora al primo posto seguito da Super Mario Bros. Wonder, mentre la novità di questi giorni, Avatar: Frontiers of Pandora, riesce solo a raggiungere la quinta posizione.

Regolaristi e novità

Super Mario Bros. Wonder continua ad andare forte

Sebbene il risultato di Avatar: Frontiers of Pandora possa sembrare un po' deludente per il lancio, secondo Christopher Dring di GamesIndustry.biz, che si occupa di pubblicare i dati di vendita in UK, potrebbe rientrare nelle previsioni di Ubisoft, la quale sembra avere un progetto a lungo termine con il titolo in questione.

Bisogna peraltro considerare come il campione preso in esame non sia molto vasto: non solo si parla solo del mercato del Regno Unito, ma specificamente di quello fisico, dunque la visione è sicuramente parziale.

Per il resto, Hogwarts Legacy resiste in terza posizione, dimostrando come il titolo Avalanche si sia definitivamente imposto sul mercato, nonostante sia stato totalmente snobbato dai The Game Awards 2023, mentre Call of Duty: Modern Warfare 3 si piazza in quarta posizione.