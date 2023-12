I dieci giochi più cercati in tutto il mondo su Google nel 2023: li conoscente tutti?

Google ha mostrato quali sono gli argomenti più cercati nel corso del 2023. Possiamo quindi anche vedere quali sono i giochi più cercati sulla piattaforma a livello globale nel corso dell'anno:

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur's Gate 3 スイカ ゲーム Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

Come possiamo notare, senza alcun tipo di sorpresa, troviamo Hogwarts Legacy in prima posizione. Il gioco ha ottenuto un successo enorme ed è stato pubblicato su varie piattaforme nel corso dei mesi, cosa che probabilmente lo ha aiutato a rimanere in cima alle ricerche.

A seguire troviamo The Last of Us, ma in questo caso viene il dubbio che la sua presenza sia conseguenza della serie TV. Si tratta infatti anche dello show televisivo più cercato dell'anno davanti a Mercoledì, Ginny & Georgia e One Piece. Non sarebbe strano se parte delle ricerche del gioco siano in realtà conseguenza del successo della serie TV.

In terza posizione troviamo invece Connections, un gioco puzzle basato sulle parole di proprietà del New York Times.