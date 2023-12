God of War: il doppiatore di Kratos non vuole dare la voce alla versione giovane del personaggio

Christopher Judge, noto dai videogiocatori soprattutto in quanto doppiatore di Kratos in God of War (2018) e God of War Ragnarok, non ha desiderio di dare la voce alla versione giovane dello Spartano, in rispetto al doppiatore originale, Terrence C. Carson.

Judge ha fatto luce sui suoi sentimenti riguardo ai primi giorni del Fantasma di Sparta durante un evento livestream con lo YouTuber AbdBay e Streamily. Ha dichiarato che, sebbene Kratos sia un ruolo che non voleva prendere alla leggera, voleva anche lasciare la propria impronta sul personaggio.

"Non ho mai guardato nessuna scena dei precedenti (giochi di God of War) perché TC è grandioso, e ho pensato che sarebbe stato un disservizio cercare di imitarlo o altro, né me l'hanno chiesto", ha detto Judge. "Fin dall'inizio, si trattava di renderlo mio".

Judge ha continuato a dire che, anche se lo sviluppatore di PlayStation Santa Monica Studio gli avesse chiesto di lavorare sulla base dell'interpretazione di Carson, lui "avrebbe detto di no". È interessante notare che, nel sottolineare il lavoro di Carson, l'attuale attore di Kratos ha aggiunto che gli è stato "offerto qualcosa non molto tempo fa" ma ha rifiutato.

"Volevano che imitassi in qualche modo alla voce di quel personaggio, e io ho detto: "Assolutamente no"", ha spiegato Judge. "Amo questo tizio. Sarebbe stato un affronto. [...] Penso solo che sia intrinsecamente sbagliato cercare di appropriarsi di qualcosa che qualcuno ha già creato".