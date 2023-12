Silent Hill, il produttore conferma che scopriremo di più nel 2024

Questo avviene dopo che lo sviluppatore di Silent Hill: Townfall, No Code, ha annunciato che riceveremo un aggiornamento sullo stato di sviluppo del proprio titolo nel 2024. Non è chiaro quanto dovremo aspettare ancora, ma forse l'aggiornamento arriverà nei primi mesi dell'anno.

I progetti di Silent Hill

Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall non è l'unico gioco in sviluppo per la saga, come ben sappiamo. Konami potrebbe aggiornarci sul remake di Silent Hill 2, che dovrebbe essere il progetto in stato più avanzato e che, secondo i rumor, sarebbe in arrivo tra pochi mesi.

C'è poi in produzione anche Silent Hill f, un gioco misterioso di cui abbiamo visto solo un breve trailer al momento. Non sappiamo purtroppo quanto potremo scoprire di più a riguardo.

Sappiamo però che Silent Hill 2 Remake per PS5 è disponibile in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon.