Silent Hill 2 Remake per PS5: prenotazione a prezzo minimo garantito disponibile su Amazon

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Silent Hill 2 Remake per PS5. Il prezzo segnalato è 70.98€. Il gioco non ha ancora una data di uscita, quindi Amazon segnala una data segnaposto, ovvero il 31 dicembre 2024. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Il vantaggio di eseguire ora la prenotazione - ovviamente completamente gratuita - è legato al fatto che in caso di sconto, il prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma tra il momento del preorder e il momento della spedizione sarà applicato al vostro ordine, senza che dobbiate seguire l'andamento del prezzo. Chiaramente, se il prezzo non dovesse calare abbastanza tramite gli sconti pre-lancio, potrete cancellare il preordine senza alcuna spesa.

Silent Hill 2 è un remake per PS5 che ripropone il gioco originale con una grafica che sfrutti la potenza di PlayStation 5 e una serie di accorgimenti di gameplay pensati per rendere il titolo più godibile ai giocatori moderni. Ad esempio, la visuale è in terza persona sopra la spalla e alcune parti di gioco sono state modificate, con l'obiettivo però di mantenere lo spirito originale del gioco PS2.