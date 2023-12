Insomniac Games, sviluppatori preoccupati per il possibile furto d'identità

I dipendenti hanno avuto accesso a IDWatchdog, un servizio che monitora il web alla ricerca di furti d'identità, ma per quanto ne sappiamo quei dati potrebbero anche essere stati venduti a dei malintenzionati che però non li hanno ancora utilizzati: comprendere le proporzioni di quanto accaduto richiederà tempo.

Come certamente saprete, all'inizio della settimana alcuni hacker hanno pubblicato i file di Insomniac Games dopo aver violato i loro server e chiesto un riscatto che non è stato pagato, e fra le tantissime informazioni trafugate c'erano anche i dati personali di molti impiegati.

Gli sviluppatori di Insomniac Games si sono detti preoccupati per il possibile furto d'identità come conseguenza della grave violazione di cui lo studio è stato vittima nei giorni scorsi, e si tratta di timori del tutto comprensibili.

Un Natale da incubo

A quanto pare, il furto di dati non si è limitato a coinvolgere gli attuali impiegati di Insomniac Games, ma anche persone che in passato hanno lavorato per il team e che si sono dette frustrate dal fatto di non essere ancora state contattate da Sony per una verifica della situazione.

Peraltro il leak ha rivelato anche il concreto rischio di licenziamenti proprio all'interno dello studio, strategia a cui il capo di Insomniac, Ted Price, si è opposto: tra furti d'identità e prospettive lavorative in bilico, non è stato di certo un buon Natale per gli sviluppatori di Marvel's Spider-Man 2.