Auguri di Buone Feste dalla redazione di Multiplayer.it!

Siamo agli sgoccioli di un'annata fantastica per i videogiocatori e dunque cogliamo l'occasione per ringraziarvi dell'impagabile supporto che ci avete dato anche quest'anno e per augurarvi Buone Feste. Che siano all'insegna del relax, di momenti felici in compagnia delle persone amate e, ovviamente, dei videogiochi!

Il 2023 è stato un'annata strabordante per i videogiocatori, probabilmente una delle migliori per quanto riguarda quantità e qualità dei giochi usciti. Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Hi-Fi Rush, Street Fighter 6, Lies of P, Alan Wake 2, sono solo alcuni delle produzioni di grandissimo valore che ci hanno tenuto compagnia durante gli ultimi dodici mesi.

Tuttavia, e ci sembra doveroso parlarne, il 2023 è stata paradossalmente anche un'annata funesta per l'industria e in particolare per chi dei videogiochi ne ha fatto un lavoro, oltre che una passione. Parliamo infatti di oltre 9.000 persone tra sviluppatori, giornalisti e addetti ai lavori in generale che hanno perso il proprio impiego a causa dei numerosi tagli al personale che abbiamo visto nel corso dell'anno, nonché dei numerosi studi che hanno chiuso i battenti o hanno deciso di smettere di sviluppare nuovi giochi, come ad esempio Free Radical, Volition, Mimimi Games e Daedalic, giusto per citarne alcuni. La speranza ovviamente che il 2024 sia un'annata decisamente più positiva per l'industria.