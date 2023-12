Front Mission 1st Remake, annunciato l'update 'Mercenaries' con elementi single e multiplayer

Il publisher Forever Entertainment e il team di sviluppo MegaPixel Studio hanno annunciato l'update "Mercenaries" per Front Mission 1st Remake, che porterà con sé diverse novità tra contenuti single player e multiplayer.

L'aggiornamento non ha ancora una data d'uscita ma è atteso per il 2024, portando con sé nuovi scenari per il single player e altre modalità, oltre a personaggi aggiuntivi. Il tutto sarà inoltre gratuito, distribuito come update standard a tutti i possessori del gioco.