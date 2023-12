God of War Trilogy su PS5 è in arrivo per un noto leaker, che indica il possibile periodo di uscita

God of War Ragnarok Valhalla ha colpito critica e pubblico con i suoi contenuti e la qualità della sua storia (e con il fatto che è gratuito). I giocatori non vedono l'ora di scoprire quando Kratos ritornerà e un leaker potrebbe avere una risposta. Il noto Nick Baker - di norma attivo sul mondo Xbox ma di tanto in tanto pronto a condividere qualche informazione anche sul mondo PlayStation - afferma infatti che la trilogia originale di God of War è in arrivo su PS5.

"Per molto tempo ho deplorato la direzione in cui è andato God of War e ho desiderato i giochi hack n' slash originali di God of War. Li amo così tanto. Quando ho saputo che questo potrebbe accadere, l'ho detto a un mio amico che ama anche lui i giochi originali di God of War e si è entusiasmato. E ho sentito che potremmo avere la trilogia originale di God of War rimasterizzata su PlayStation".

Baker prosegue: "Ora, non sono sicuro al 100% se sarà annunciato nel 2024 e pubblicato nel 2024 o se uscirà nel 2025... questa parte non mi è chiara, ma quello che ho sentito è ci sarà una remaster di God of War Trilogy".