Com'è stato il 2023 di PlayStation Plus? Il servizio in abbonamento Sony, che durante lo scorso anno ha introdotto la sostanziale novità dei tre livelli andando a differenziare l'offerta e avvicinandosi per molti versi alla filosofia "all you can play" di Xbox Game Pass, ha visto l'arrivo di tanti ottimi giochi per PS5 e PS4 nel proprio catalogo. La piattaforma è uscita certamente consolidata da questo percorso, a cui però non sono mancate alcune polemiche: in primo luogo a causa degli aumenti di prezzo sopraggiunti a partire da settembre, in secondo luogo per via di una qualità globalmente buona ma non sempre all'altezza delle aspettative, specie nel trimestre conclusivo dell'anno.

Un primo semestre col botto Ratchet & Clank: Rift Apart è stata una delle novità di PS Plus Extra e Premium nel 2023 Forte della novità dei tre livelli ormai a regime, Sony ha messo in piedi un catalogo davvero di grande spessore per gli abbonati a PlayStation Plus durante la prima metà del 2023. Gli utenti Essential hanno potuto mettere le mani su giochi come Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield 2042, Minecraft Dungeons, Sackboy: Una Grande Avventura, GRID Legends e Jurassic World Evolution, per citarne alcuni. Per quanto riguarda invece il catalogo riservato alle sottoscrizioni Extra e Premium, abbiamo visto nel corso dei mesi un'alternanza di esclusive first party e produzioni terze parti di grande richiamo: da Back 4 Blood a Horizon Forbidden West, da Ghostwire Tokyo a Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, da Kena: Bridge of Spirits a Ratchet & Clank: Rift Apart. Parliamo dunque di un concentrato di esperienze variegato, d'impatto, che in particolare grazie ai titoli sviluppati dai PlayStation Studios per PS5, proposti praticamente nella loro totalità, ha conferito un grande valore alla piattaforma digitale Sony nel tentativo di aumentare in maniera significativa la sua base d'utenza e superare finalmente quota 50 milioni di abbonati. Un obiettivo che purtroppo PlayStation Plus non è riuscito a raggiungere: al termine del primo trimestre il numero delle sottoscrizioni è stato pari a 47,4 milioni, in linea con quanto totalizzato in precedenza, ma si tratta ad oggi dell'ultimo dato ufficiale conosciuto: Sony ha annunciato di non voler più rivelare i numeri del suo servizio in abbonamento.

Il rincaro e le promesse PlayStation Plus, l'interfaccia del catalogo Extra e Premium PlayStation Plus è aumentato di prezzo lo scorso agosto per quanto concerne i piani di sottoscrizione annuali, quelli cioè più convenienti: dodici mesi di PS Plus Essential sono passati da 59,99€ a 71,99€, dodici mesi di PS Plus Extra sono passati da 99,99€ a 125,99€ e infine dodici mesi di PS Plus Premium sono passati da 119,99€ a 151,99€. Contestualmente all'annuncio del rincaro, Sony ha motivato la sua decisione sostenendo che in questo modo avrebbe potuto continuare a offrire contenuti di alta qualità per i suoi abbonati, rispettando dunque gli standard che avevano caratterizzato il servizio fino a quel momento. Tuttavia, per assurdo, il tenore degli aggiornamenti è andato calando fra i malumori degli utenti.

Un secondo semestre fra alti e bassi Call of Duty: Black Ops Cold War è stato uno dei titoli di punta di PS Plus Extra e Premium nel secondo semestre del 2023 Esauriti i giochi first party per PS5 da inserire nel catalogo, in corrispondenza con un'annata che da questo punto di vista è stata particolarmente problematica per Sony, con solo Marvel's Spider-Man 2 a rappresentare, pur in maniera eloquente, la potenza di fuoco dei PlayStation Studios, l'offerta di PlayStation Plus ha inevitabilmente subito un duro colpo. Luglio è stato un ottimo mese grazie all'aggiunta di Call of Duty: Black Ops Cold War e di Alan Wake Remastered per gli utenti Essential, mentre la line-up Extra e Premium ha visto l'arrivo della premiata avventura a base cooperativa It Takes Two e di Sniper Elite 5, ma ad agosto il calo in termini di valore è stato ben visibile con PGA Tour 2K23 e Dreams, mentre il debutto di Sea of Stars ha caratterizzato l'offerta di Extra e Premium. The Callisto Protocol ha "salvato" l'ultimo trimestre di PlayStation Plus A settembre non è andata granché meglio, fra il reboot di Saints Row e il mediocre Generation Zero su Essential mentre Extra e Premium si sono dovuti accontentare di un DLC di NieR Replicant e del pur ottimo 13 Sentinels: Aegis Rim, accompagnati da Civilization VI e Star Ocean: The Divine Force. Fortunatamente a ottobre abbiamo assistito a una ripresa con The Callisto Protocol e Gotham Knights, rispettivamente su Essential ed Extra / Premium. Novembre e dicembre, infine, hanno chiuso il 2023 in maniera mesta fra il controverso Aliens: Fireteam Elite, il piacevole ma poco noto Teardown disponibile dal lancio, il gioco di guida arcade LEGO 2K Drive, l'originale simulazione PowerWash Simulator e il blockbuster Grand Theft Auto V, che tuttavia non rappresenta di certo una novità per il catalogo PlayStation Plus o in assoluto, dall'alto dei suoi 190 milioni di copie vendute.