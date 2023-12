Instagram, c'è un restyling in vista? Ecco la nuova opzione per guardare la griglia in anteprima

Instagram, sotto l'ombrello di Meta, sta introducendo una nuova funzionalità, attualmente in fase di test, che renderà più comodo aggiornare il proprio profilo.

Il rollout è iniziato per un pubblico limitato di utenti con l'ultima versione dell'app.

A questi fortunati sarà concesso di visualizzare una speciale anteprima dei post prima di condividerli.

Poter dare un primo sguardo a come apparirà la griglia in anticipo farà di certo felici i content creator, così come quegli utenti che attribuiscono grande importanza all'estetica del proprio profilo ed a come appare a chi lo visita.

Prima dell'introduzione di questa modifica, per vedere come sarebbe apparso un contenuto, bisognava ricorrere a software esterni.