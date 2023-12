Threads vuole entrare nel Fediverso. Ma cosa vuol dire?

In un momento di crescente entusiasmo per ActivityPub nell'industria dei social media, Meta ha annunciato di aver compiuto i primi passi verso la compatibilità di Threads con Mastodon e il resto del fediverso.

Nei giorni prima del rilascio in Europa, la proprietà di Zuckerberg ha iniziato i primi test pubblici per collegare il servizio al cosiddetto Fediverse.

Con questo lancio, Threads è divenuto disponibile quasi in ogni parte del globo, con l'eccezione di alcuni stati come l'Iran e la Russia. Da noi, è possibile visualizzare i contenuti su Threads anche senza un account , ma senza poter poi interagire con essi.

Web 3.0?

Il termine indica una rete sociale federata che utilizza software libero su server informatici in tutto il mondo

Ciò che è conosciuto colloquialmente come fediverso, crasi delle parole federazione e universo, è un insieme di servizi decentralizzati che funzionano sul protocollo ActivityPub, il quale permette agli utenti di connettersi e comunicare con persone su altri server.

Un insieme informale, dunque, di server decentralizzati che operano secondo standard open source.

A differenza dei tradizionali social network, il fediverso consente agli utenti di connettersi e comunicare senza soluzione di continuità su diverse piattaforme.

Per rendere l'idea, si consideri l'invio di un tweet su Facebook o l'interazione con un reel su Instagram tramite TikTok.

Altro parallelo può essere fatto con l'invio delle email.

Esistono diversi domini, come Gmail e Outlook: se si utilizza un servizio diverso da quello del destinatario, è comunque possibile comunicare reciprocamente.

Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha spiegato questa prospettiva attraverso una serie di post dichiarando che il test attualmente in corso costituisce un piccolo ma significativo passo verso l'interoperabilità di Threads con altre app che utilizzano ActivityPub, come Mastodon, altra piattaforma alternativa a X.

L'obiettivo dichiarato è consentire non solo di seguire gli account di Threads da piattaforme come Firefish, Pixelfed, Lemmy o Mastodon, ma anche di stabilire collegamenti in direzione opposta.