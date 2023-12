Fortnite Rocket Racing, Festival e LEGO: il futuro di Epic Game si allontana da Battaglia Reale?

È sempre stato abbastanza semplice spiegare che cosa sia (o che cosa fosse) Fortnite . Non sono mai serviti tecnicismi particolari quali "sparatutto con visuale ravvicinata e componenti strategiche": bastava più o meno dire "quel gioco in cui devi eliminare tutti finché non resti soltanto tu e in cui puoi costruire per difenderti", e chiunque avrebbe capito. Oggi è più difficile, perché Fortnite Battaglia Reale è soltanto una delle modalità di gioco offerte da Epic Games; una che si perde in un calderone gigantesco di altre possibilità.

LEGO Fortnite: sopravvivenza o svago, mattoncino su mattoncino

LEGO Fortnite ricostruisce fedelmente personaggi e ambienti di Battaglia Reale... in mattoncini

La collaborazione tra Epic Games e l'azienda di mattoncini danesi era diventata il segreto di Pulcinella già da qualche mese. Vero è che ci aspettavamo, al massimo, qualche skin utilizzabile su Battaglia Reale, al più delle armi "legose" da utilizzare per periodi di tempo limitati. E invece ecco qui letteralmente un videogioco a parte, una sorta di compromesso o via di mezzo tra Lego Worlds, Minecraft e Fortnite Salva il Mondo. In LEGO Fortnite è possibile creare da zero il proprio mondo di costruzioni, che ricalca a grandi linee i biomi già esplorati su Battaglia Reale a partire dal lancio fino alle ultime stagioni (pianure, boschi, montagne, deserti, e via dicendo). In verità non è proprio tutto tutto realizzato con i mattoncini LEGO come in Lego Worlds: resta una base del mondo di gioco nello stile cartoonesco di Fortnite, e poi al suo interno tutti i personaggi presenti e la maggior parte degli oggetti, quelli sì, sono fatti di costruzioni.

Personalizzazione è la parola chiave dell'esperienza. Si possono generare mondi casuali privati, in cui saremo soltanto noi a modificare l'ambiente e a scegliere come giocare, oppure piattaforme a parte ai nostri amici (fino ad un massimo di otto). In questo secondo caso, anche quando saremo online gli altri potranno arrivare da noi e contribuire alla crescita del mondo. Lo stile dell'avventura dipende invece da quanto stress vorrete investire in quella che resta a tutti gli effetti comunque una possibilità in più, e non un'alternativa vera e propria a Battaglia Reale. La modalità di gioco base è praticamente un sandbox senza obiettivi: potrete costruire, distruggere, esplorare, mangiare, dormire, e ricominciare da capo senza soluzione di continuità, secondo le vostre esigenze. In "sopravvivenza", invece, le cose si fanno più interessanti, e ricalcano la logica di Minecraft: se sentite troppo freddo venite eliminati, se accumulate troppa "fame" venite eliminati, se vi attaccano ragni, lupi o scheletri lego venite eliminati, se cadete dall'alto venite eliminati, insomma c'è davvero la possibilità di venire eliminati. Ma in quel caso uno zainetto con i vostri oggetti resta sul posto, e potete recuperare tutto quanto. Se non venite eliminati di nuovo.

LEGO Fortnite può essere fruito sia in modalità sandbox che in sopravvivenza

L'obiettivo generale dell'offerta, che secondo noi è pensata per i più piccoli (vedasi il PEGI) ma farà contenti soprattutto i più grandi, è costruire tutto il possibile. LEGO Fortnite propone via via oggetti, strutture e macchinari più complessi da realizzare da zero: per una spada di base serve una certa quantità di legno, ma per la prima casa occorrerà una quantità di materiale aggiuntiva, ottenibile solo attraverso strumenti secondari e più raffinati. Da esplorare, insomma, c'è davvero tanto, non solo a livello di mondi generati proceduralmente, ma anche nelle meccaniche stesse. Bonus: se avete da parte una discreta collezione di skin di Fortnite, adesso avrete gratuitamente a disposizione anche le loro varianti LEGO. E se il vostro costume preferito non esiste ancora in forma legosa, arriverà comunque più avanti: promessa di Epic Games.