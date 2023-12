Baldur's Gate 3: Larian continua a divertirsi con le note di rilascio delle patch

Nel testo possiamo ad esempio leggere "Hai riscontrato che alcuni volti dei personaggi si trasformano in orrori lovecraftiani, allungandosi e mostrando delle voragini carnose al posto degli occhi? Ora il problema non dovrebbe più esserci."

Nota di rilascio descrittiva

In un altro passaggio della nota di rilascio possiamo leggere: "Sistemati diversi casi di quello che abbiamo chiamato il problema di Pinocchio, con i nasi dei personaggi (e le guance) che si allungavano e deformavano nelle sequenze filmate. Inoltre perdevano gli occhi, trasformando le orbite in baratri di carne."

Descrittiva, vero? Ti fa quasi venire voglia di vedere il bug, prima di installare la patch.

Comunque sia, l'hotfix risolve anche un problema per cui i personaggi non riuscivano a stare dietro al personaggio selezionato dopo un salto e un altro legato ai salvataggi.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è uno dei maggiori successi del 2023, capace di vendere milioni di copie. Il gioco è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di ruolo hardcore che segue una lunga tradizione e che viene considerato da molti il gioco dell'anno, anche dai The Game Awards.