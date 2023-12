EA Sports FC 24 è ancora il più venduto nella classifica del Regno Unito

La classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito non riserva grandi sorprese anche questa volta, con EA Sports FC 24 che si conferma sempre il gioco più cercato dagli utenti britannici e Hogwarts Legacy che resiste e sale addirittura in seconda posizione.

La top ten è composta da titoli ormai ben noti, che in qualche modo continuano a stazionare nella parte alta della classifica del Regno Unito, in particolare per quanto riguarda le primissime posizioni.

Nella fattispecie, vediamo un po' di movimento dovuto probabilmente alle varie iniziative di sconto che ci sono state in questo periodo, ma la top ten assomiglia molto a varie classifiche di queste recenti settimane, vediamo dunque di cosa si tratta.