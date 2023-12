Legion Community: uno spazio virtuale dedicato a tutti i giocatori

Questo ambiente online è stato inaugurato nel 2021 e adesso può contare su un nutrito numero di giocatori, tanto da far vincere a Lenovo la Best New Community ai Community Industry Awards 2022. Scoprite con noi tutto quello che c'è da sapere su questo spazio virtuale ad opera di Lenovo.

Lenovo però non si limita a questo e ha fondato anche la Legion Community , uno spazio virtuale dove i giocatori e gli appassionati possono riunirsi per discutere nel forum dedicato o scoprire gli eventi in cui il marchio è presente, per testare con mano i prodotti e partecipare a contest e tante altre iniziative.

La multinazionale Lenovo , famosa produttrice di hardware come portatili, desktop PC, smartphone e tablet convertibili, ha da qualche anno impiegato moliti dei propri fondi e sforzi nel creare una divisione gaming con un grande potenziale. Le linee di prodotti pensate per i giocatori sono molteplici e in grado di innovarsi ad ogni nuova tecnologia rilasciata, il tutto per offrire agli utenti i migliori prodotti, dalle opzioni entry level fino a quelle high level.

Ci teniamo a ribadire che questa community nasce per coinvolgere i giocatori, tenendoli informati con le ultime notizie inerente ai giochi più in voga e per dare uno spazio a tutti gli utenti in cui discutere dei loro titoli preferiti. Il forum inoltre, non si limita ai giochi ma vi è anche largo spazio al PC Gaming e alle console. All'interno di esso vi sono anche i gruppi: sezioni dedicate esclusivamente ai titoli più giocati come Apex Legends e League of Legends ad esempio, oltre a componenti dedicate a Nintendo e Playstation.

La Legion Community è oggi operativa in diverse aree geografiche, tra cui Middle East, Nordics, Italia, Spagna, Francia, Polonia e Russia ed è la prima community gaming di brand al mondo accessibile anche in lingua araba . Per poter entrare basterà registrarsi con mail oppure collegare l'account Twitch o Google e potrete subito immergervi in tutto ciò che la community ha da offrire.

Eventi e tornei

La Legion Community è uno spazio virtuale dove giocare con spensieratezza con altri giocatori o competere in tornei a premi

Per coinvolgere i giocatori ci sono iniziative come serate community in cui la stessa Lenovo annuncia eventi a tema all'interno del forum, e i giocatori possono ritrovarsi online per potersi conoscere, condividere una serata di gioco insieme parlando dei propri giochi preferiti. A questo si aggiungono gli eventi principali votati alla competizione esport con premi per i vincitori dei tornei e delle iniziative targate Lenovo, uno dei motivi principali per cui è nata questa numerosa community.

Il tutto non rimane solamente online e Lenovo è presente in tutte le ferie di settore con un proprio stand dove mette in mostra i propri prodotti ed organizza eventi per l'occasione; ad esempio, la Legion Community è stata presente anche a Lucca durante il Lucca Comics & Games di quest'anno, con gadget esclusivi per tutti i membri della community. Se siete dunque in cerca di un posto dove condividere la vostra passione per il mondo videoludico e tecnologico non vi resta che iscrivervi gratuitamente al forum ed entrare a far parte di una delle più nutrite community europee.