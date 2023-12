Qualcomm Snapdragon X Elite è più veloce del Silicon M3, ma la sfida con Apple resta aperta

Il test eseguito è stato Geekbench 6 :;l'azienda di San Diego ha però saggiamente omesso un dettaglio importante dagli esiti ottenuti: il consumo di energia del dispositivo montante Snapdragon non è stato citato come punto di riferimento nel processo di valutazione delle prestazioni di efficienza, un elemento significativo da considerare nel benchmarking.

Questioni di efficienza

La sfida tra i due chip su architettura ARM avrà una discriminante fondamentale nel sistema operativo di adozione

Con Snapdragon X Elite, dovremmo avere due profili di design termico, da 23W e 80W.

In test precedenti, il SoC con il limite di potenza più basso, orientato all'efficienza, era parso essere più lento di M2 in diversi test.

Il profilo di consumo energetico di 80W, ottimizzato per le prestazioni, aumenta indubbiamente il rendimento in multicore ma produce una maggiore quantità di calore, richiedendo un sistema di raffreddamento attivo (come le ventole).

Per esempio, il MacBook Pro base di Apple con chip M3 è dotato di una singola ventola, mentre i modelli M3 Pro e M3 Max utilizzano un design a doppia ventola per consentire ai core aggiuntivi di raggiungere le massime prestazioni sotto sforzo.

I vantaggi in potenza, secondo Sascha Segan, responsabile senior delle relazioni pubbliche di Qualcomm, non saranno lo specchio dell'esperienza di utilizzo finale.

Segan, pur sottolineando la buona qualità dell'hardware prodotto, lascia intendere che macOS potrebbe essere superiore a Windows come sistema operativo.

Segan ha anche aggiunto che i consumatori non dovrebbero sprecare i loro fondi per acquistare un nuovo laptop in questo momento e dovrebbero aspettare che la prima ondata di notebook alimentati da Snapdragon invada il mercato.

Abbiamo osservato le performance di Snapdragon X Elite nei benchmark, ma è essenziale tenere presente che questi test si basano su laptop di test.

Dovremo attendere il lancio ufficiale delle macchine destinate al mercato consumer per comprendere appieno la vera capacità del chip.