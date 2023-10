Apple MacBook Pro: annunciati i nuovi modelli da 14 e 16 pollici con chip M3, ecco i prezzi

Apple ha annunciato i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Sebbene il design dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici sia rimasto invariato, l'azienda ha introdotto modifiche alle componenti interne. Il MacBook Pro da 14 pollici di base è disponibile a 1.599 dollari, mentre il MacBook Pro da 16 pollici parte da 2.499 dollari.

Come detto, i MacBook da 14 e 16 pollici presentano lo stesso design unibody in alluminio con un display edge-to-edge e una tacca in alto. Il display può raggiungere livelli di luminosità fino a 1.600 nit in ambienti luminosi, il 20% in più rispetto al passato. Per finire, l'azienda offre i nuovi modelli di MacBook Pro col nuovo colore Space Black. L'azienda non ha apportato alcuna modifica alle porte.