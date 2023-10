GTA Online: il supporto a Windows 7 e 8 sarà presto rimosso, ecco i dettagli

GTA Online non sarà più supportato sui sistemi operativi più vecchi di Microsoft. In altre parole, non sarà più possibile giocare su Windows 7 e Windows 8. La data di "scadenza" è il 30 gennaio 2024. L'unica soluzione è passare a un sistema operativo più recente, come Windows 10 o Windows 11.

Rockstar Games scrive, nella sua pagina di supporto: "Alla luce della fine del supporto di Microsoft per i sistemi operativi Windows 7 e Windows 8, Rockstar Games non supporterà più ufficialmente questi sistemi operativi a partire dal 30 gennaio 2024. Per evitare future interruzioni del servizio e garantire l'accesso continuo alle ultime funzionalità della piattaforma, consigliamo agli utenti di Windows 7 e 8 di passare a un sistema operativo supportato il prima possibile."