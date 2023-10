Nintendo Switch Online: tre nuovi giochi aggiunti al servizio, ecco il trailer

Nintendo ha annunciato i nuovi giochi per il suo servizio Nintendo Switch Online. Si tratta di due giochi per NES e un gioco per Game Boy. Precisamente parliamo di:

Devil World (1984 - NES)

The Mysterious Murasame Castle (1986 - NES)

Castlevania Legends (1998 - Game Boy)

L'annuncio è per ora stato fatto per la versione USA del servizio e la descrizione ufficiale dei giochi recita come segue.

Devil World: "Uno dei primi giochi per Famicom di Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka e Koji Kondo, ora disponibile per la prima volta negli Stati Uniti! Navigate in labirinti insidiosi ed evitate le macchinazioni del demonio in questa avventura enigmatica - ma fate attenzione, perché in DEVIL WORLD è il demone a decidere tutto! Fortunatamente, i fan di Super Smash Bros. Ultimate potrebbero già conoscere le sue buffonate come Trofeo Assist: Ovunque il diavolo punti, l'intero labirinto scorrerà in quella direzione, potenzialmente limitando i vostri movimenti e chiudendovi la via di fuga. Il diavolo si nasconde davvero nei dettagli!"

The Mysterious Murasame Castle: "Una forza misteriosa e malvagia ha preso il controllo del castello di Murasame nel Giappone feudale. Unisciti a Takamaru, un giovane e coraggioso apprendista samurai, e usa la sua spada e i suoi attacchi shuriken contro nugoli di nemici in un viaggio per svelare la fonte del male che sta creando scompiglio in tutta la terra."

Castlevania Legends: "Assalta il castello di Dracula ed entra nel cuore del male in questo gioco d'azione e avventura, pubblicato per Game Boy nel 1998! Vestite i panni di Sonia Belmont, la prima dei leggendari Cacciatori di Vampiri, e affrontate il Principe delle Tenebre in questa avventura che si svolge prima del gioco originale di Castlevania. La storia di Castlevania inizia qui!"