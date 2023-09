Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo aggiunge un nuovo gioco del Game Boy Advance

L'annuncio è avvenuto tramite i canali social di Nintendo, dove è stato condiviso anche un trailer dedicato a Kirby e il Labirinto degli Specchi . Ripetiamo che si tratta di un gioco disponibile per Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: se siete abbonati al livello base, non potrete accedervi.

Kirby e il Labirinto degli Specchi

Kirby e il Labirinto degli Specchi è un gioco 2D platform e action che permette di esplorare le aree nell'ordine che più preferiamo. Kirby è come sempre capace di correre, fluttuare e mangiare i nemici per copiarne le capacità. Inoltre, il gioco include anche il multigiocatore cooperativo a quattro giocatori. La cooperativa è disponibile sia online che in locale. Non mancano poi tutta una serie di minigiochi per divertirsi con gli amici.

Ricordiamo che Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo include i giochi per N64, Sega Mega Drive e Game Boy Advance (non disponibili nella versione base del servizio), oltre a pacchetti aggiuntivi per Mario Kart 8, Splatoon 2 e Animal Crossing New Horizons.

Vi ricordiamo anche che a inizio settembre sono stati aggiunti altri 4 giochi per Game Boy, NES e SNES.