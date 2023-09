Nintendo Switch Online: aggiunti altri 4 giochi per Game Boy, NES e SNES

Il catalogo di Nintendo Switch Online si arricchisce oggi con altri 4 classici delle vecchie console della grande N. Nello specifico sono stati aggiunti Quest for Camelot (Game Boy Color), Downtown Nekketsu March: Super-Awesome Field Day! (NES), Joy Mech Fight (NES) e Kirby's Star Stacker (SNES).

Come da tradizione, i titoli in questione sono stati presentati in un breve trailer pubblicato dai canali della casa di Kyoto, che potrete visualizzare di seguito: