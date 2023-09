JRPG da tenere d'occhio se vi è piaciuto Sea of Stars

Sea of Stars è il nuovo GDR sulla bocca di tutti, il che è curioso visto che non si tratta di un titolo tripla A di ultima generazione: anzi è in 2D, in quella che oggi chiamiamo pixel art, ma può contare sul talento dello sviluppatore Sabotage Studio - e sulla collaborazione di Yasunori Mitsuda per le musiche, aggiungeremmo - che si era già fatto conoscere con The Messenger. Grazie a un'oculata serie di scelte strategiche (Game Pass e PlayStation Plus in primis) ma anche di varie circostanze fortunate, Sea of Stars ha investito il mercato settembrino come un tifone, risvegliando l'interesse nei confronti della cosiddetta vecchia scuola.

È normale che molti giocatori, avvicinatisi al genere proprio con Sea of Stars, cerchino ora qualcosa che gli somigli e che magari lo superi pure: per questo motivo abbiamo stilato una lista di 10 JRPG classici come Sea of Stars che sono già usciti o che devono arrivare nei negozi nei prossimi mesi.