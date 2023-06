Super Mario RPG, il ritorno di un mito

Se oggi abbiamo, seppur con una certa discontinuità, titoli come Paper Mario e Mario e Luigi, lo dobbiamo a Super Mario RPG: dietro un nome così blando, che più blando non si può, si cela in verità uno dei videogiochi più amati di tutti i tempi. Anticipato da un leak al quale non aveva creduto nessuno - proprio perché sembrava troppo bello per essere vero - il remake di Super Mario RPG si è rivelato nel corso di un Nintendo Direct meno esaltante di altri, ma non privo di acuti o sorprese. Per i nostalgici è stato un colpo al cuore che ha risvegliato ricordi agrodolci: Super Mario RPG è stato il gioco che nel 1996 aveva mostrato i muscoli di Super NES, ma anche l'ultimo titolo sviluppato da Square per Nintendo prima della grande rottura che separò le due compagnie a lungo, spostando franchise come Final Fantasy sulle piattaforme della concorrenza. Per anni precluso ufficialmente ai territori europei, e poi incluso nella compilation del Super Nintendo Classic Mini, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars - questo il titolo completo - arriverà su Switch totalmente ridisegnato e tradotto in italiano il 17 novembre prossimo, ed ecco perché dovreste assolutamente giocarlo.

La leggenda delle sette stelle Super Mario RPG è una specie di platform isometrico con i combattimenti a turni Super Mario RPG nasce dal desiderio di Shigeru Miyamoto di produrre un gioco di ruolo giapponese e da quello di Square, che all'epoca era molto attiva sulle piattaforme Nintendo, di rilanciare il genere anche in occidente con un marchio famoso come Mario. In questo senso, non è sbagliato affermare che Super Mario RPG sia una specie di Final Fantasy in sala mariesca, nonché un prototipo di quello che Square avrebbe realizzato anni dopo con la saga di Kingdom Hearts, incrociando proprietà intellettuali molto diverse tra di loro. E forse non è un caso che a comporre l'indimenticabile colonna sonora sia stata la stessa Yoko Shimomura, che peraltro tornerà ad arrangiare le musiche del remake. Se l'impostazione da GDR nipponico classico fa somigliare Super Mario RPG a un Final Fantasy degli anni '90 - ci sono i combattimenti a turni, i dungeon, i boss impegnativi e così via - la trama lo avvicina forse di più a Dragon Quest: è sostanzialmente una bella favola che coinvolge un pittoresco cast di personaggi in una folle ricerca in giro per il Regno dei Funghi, e non solo. La storia comincia come al solito, con Mario che corre a salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser. Sul più bello, però, il castello subisce l'attacco della Gang di Smithy, un tiranno proveniente da un'altra dimensione che intende conquistare il Regno dei Funghi. Inizialmente separati dagli invasori e spediti ai quattro venti, i nostri vivono varie avventure prima di fare fronte comune insieme ad alcune assurde facce nuove: Mallow, una nuvoletta che si crede un girino, e Geno, una sorta di robottino che sembra Pinocchio e che negli anni è diventato uno dei personaggi più amati dai fan, che hanno continuato a chiederlo addirittura come combattente in Super Smash Bros. Le disavventure di Mario e della sua compagnia sono assolutamente folli: in cerca delle Sette Stelle che possono ripristinare la Pista Arcobaleno, i nostri visitano i luoghi più diversi, aiutando i bizzarri abitanti del Regno e combattendo la Gang di Smithy, composta da boss completamente fuori di testa. Pur non appoggiandosi a una storia solenne e mozzafiato, Super Mario RPG poteva contare su dialoghi frizzanti e briosi, doppi sensi a volontà ed esilaranti trovate sia visive che acustiche: speriamo solo che la localizzazione italiana sia ugualmente ispirata, perché all'epoca la traduzione in inglese fece scalpore per le trovate geniali con cui aveva rimpiazzato le citazioni e i giochi di parole giapponesi.