Microsoft e Activision, parte il processo con FTC ma Jim Ryan si presenterà solo in video

Oggi si terrà una prima udienza importante per il noto processo intentato dalla FTC americana contro Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard ed è prevista la partecipazione di diversi personaggi importanti ma Jim Ryan di Sony si presenterà solo in video registrato.

Per quanto riguarda Microsoft sono previste le testimonianze del capo di Xbox Game Studios Matt Booty, che parlerà soprattuto degli accordi con Nintendo, Phil Spencer interrogato su scambi di email anche con Ryan e altri personaggi rilevanti, oltre all'ampliamento dei giochi Xbox su diversi store e altri nomi illustri, compresi anche Pete Hines di Bethesda.



Tuttavia, chi sperava in un altro confronto diretto con il capo di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, resterà probabilmente deluso perché quest'ultimo non sarà presente di persona ma solo attraverso un video, oltretutto pre-registrato.

Non è ben chiaro come possa essere utilizzato un video registrato in fase di testimonianza, perché ovviamente mancherà un contraddittorio o la possibilità di fare domande a Ryan, ma con questo intanto il capo di PlayStation avrà probabilmente modo di esporre il proprio punto di vista.

Non possiamo dunque aspettarci un altro scontro diretto come quello del noto episodio in cui il capo di PlayStation aveva riferito di non voler "alcun accordo su Call of Duty, ma solo di bloccare il vostro", purtroppo, ma qualcosa di interessante dovrebbe comunque emergere nel corso della giornata.