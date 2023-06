Metal Gear Solid 4, Peace Walker e 5 scovati sul sito della Master Collection, saranno in un Vol. 2?

Sulla base di quanto indicato da un utente Twitter che ha analizzato la pagina ufficiale di Konami dedicata a Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, sono già ora presenti dei pulsanti segnaposto per Metal Gear Solid 4, Peace Walker e 5.

Inoltre, tramite ResetEra viene fatto notare che nella pagina dei preorder di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è presente una immagine del manuale per MGS1 all'interno del quale viene mostrato Metal Gear Solid 4.

L'idea (o perlopiù la speranza) è che capitoli come Metal Gear Solid 4, Peace Walker e 5 siano in arrivo in futuro all'interno di una seconda collezione, una sorta di Master Collection Vol. 2.

Ovviamente non si tratta in alcun modo di conferme ufficiali: sono solo dettagli colti dai fan. Non pare però impossibile che Konami abbia intenzione di riportare sulle console moderne l'intera saga. Inoltre, creare una Collection e chiamarla Vol. 1 sottintende che vi è l'intenzione di proporre altri "Vol." numerati.

Come detto, però, per ora non si può parlare di certezze, ma solo di speranze. Dovremo attendere probabilmente molto tempo prima che Konami sia pronta a dirci di più.

Parlando per ora del Vol. 1, pare che non supporterà tastiera e mouse su PC.