Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, su PC non supporterà tastiera e mouse

Uno degli annunci di Konami più gradito degli ultimi tempi è Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, una raccolta di ben cinque giochi della saga, che arriveranno su Switch, PS5, Xbox Series X|S e ovviamente PC. Per quanto riguarda questa ultima versione, però, c'è un problema: non supporterà in modo ufficiale tastiera e mouse.

Sulla base di quanto condiviso da DSOGaming, Konami ha aperto e subito dopo chiuso una pagina Steam ufficiale di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 dove era presente il seguente messaggio: "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 richiede un controller per poter giocare. Giocare con tastiera e mouse non è supportato".

Bisogna fare però delle considerazioni. Considerando che la pagina Steam non è più disponibile, è sempre possibile che questo messaggio sia un errore. In caso non lo sia, è possibile che la frase sia poco precisa e che solo alcuni giochi non supportino tastiera e mouse. Dopotutto, le versioni originali di Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 supportano tali sistemi di input.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1

Infine, ammesso che in queste remaster Konami abbia imposto l'uso dei controller, è possibile che rapidamente arriveranno delle mod che permettono di utilizzare mouse e tastiera senza alcun tipo di problema. Sempre che queste remaster siano semplici da "moddare", chiaramente.

Non ci resta altro che attendere e scoprire più dettagli a riguardo. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 24 ottobre 2023. Ecco anche prezzo, contenuti e bonus preorder della raccolta.