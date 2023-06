Final Fantasy 16 ha una delle medie Metacritic più alte tra i più recenti giochi della saga

Final Fantasy 16 è disponibile e i voti della stampa mondiale sono online. Al momento della scrittura, come vi abbiamo già riportato, la media del voto (tramite Metacritic) è pari a 88 su 100. È un ottimo voto, soprattutto nel momento nel quale viene confrontato con i capitoli più recenti. Si tratta infatti di uno dei più alti. Con una semplice e rapida ricerca, infatti, è possibile vedere che negli ultimi tempi sono stati pubblicati giochi come:

Final Fantasy Pixel Remaster: FF35th Anniversary Edition - voto massimo 86, per la versione PS4

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - voto massimo 83, versioni PC e Xbox

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - voto massimo 72, versione PS5

Final Fantasy VI Pixel Remaster - voto massimo 88, versione PC

Final Fantasy VII The First Soldier - voto massimo 62, versione iOS

Final Fantasy V Pixel Remaster - voto massimo 82, versione PC

Final Fantasy IV Pixel Remaster - voto massimo 83, versione PC

Final Fantasy Pixel Remaster - voto massimo 80, versione PC

Final Fantasy II Pixel Remaster - voto massimo 77, versione PC

Final Fantasy III Pixel Remaster - voto massimo 79, versione PC

Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition - voto massimo 60, versione Switch

Final Fantasy VII Remake - voto massimo 87, versione PS4

Final Fantasy VIII Remastered - voto massimo 82, versione Xbox

Final Fantasy XII: The Zodiac Age - voto massimo 86, versione PS4

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster - voto massimo 86, versione PS Vita

Final Fantasy XV: Windows Edition - voto massimo 85, versione PC

Tra i giochi che invece "battono" Final Fantasy 16 troviamo Final Fantasy XIV: Endwalker con voto massimo 92 su PC e Final Fantasy VII Remake Intergrade con voto massimo 89 in versione PS5. A questi si sommano poi i classici PS1 e PS2, alcuni dei quali però dispongono di un numero di recensioni nettamente inferiore.

Ovviamente un confronto diretto dei voti ha senso fino a un certo punto, visto che parliamo di giochi di genere diverso, soprattutto nel caso di Final Fantasy 16 che vira ancora di più all'action. In ogni caso, ci permette di farci un'idea di come è accolta la saga di norma e di come Final Fantasy 16 si posiziona all'interno del panorama. Sarebbe ovviamente molto interessante anche vedere in che modo Square Enix interpreterà la media dei voti, anche se non sempre gli editori commentano in modo diretto la cosa.

Come sempre, inoltre, il voto non rappresenta per forza il successo di vendita di un videogioco. Vi sono giochi con una media voti bassa che ottengono grandi risultati commerciali e altri invece che si trovano in situazioni opposte. Dovremo attendere per scoprire di più.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Final Fantasy 16.