Titanic: l'unico sottomarino con equipaggio che può raggiungerlo è proprietà di Gabe Newell di Valve

Come oramai saprete, un sottomarino turistico che prometteva una visita del relitto del Titanic è scomparso e le ricerche sono in corso. Non è chiaro cosa sia successo, ma è possibile che una volta raggiunto il Titanic il mezzo si sia in qualche modo bloccato e non abbia modo di risalire. In tal caso il problema è molto complesso perché si parla di enormi profondità che di norma mezzi con equipaggio non possono raggiungere. Sulla base di quanto condiviso in un piccolo report dalla testata wegotthiscovered, pare però che vi sia un sottomarino con equipaggio che è in grado di arrivare in tal punto dell'oceano: DSV Limiting Factor, ovvero un mezzo di proprietà di Gabe Newell, CEO di Valve.

Oltre a dirigere Valve, Newell gestisce anche l'organizzazione di ricerca per l'esplorazione degli oceani Inkfish, che possiede e gestisce il Limiting Factor. Il sottomarino è l'unico veicolo ad aver raggiunto il punto più profondo di tutti e cinque gli oceani, compreso il luogo più remoto della Terra, il Challenger Deep. Ha anche visitato in precedenza il Titanic, quindi sappiamo che potrebbe raggiungere il sottomarino disperso, nel caso di fosse veramente arenato laggiù.

Il problema, in ogni caso, è che anche nel caso nel quale Limiting Factor sia in grado di raggiungere il Titanic, sarebbe molto difficile salvare le persone a bordo. Non c'è alcun modo per spostare le persone da un mezzo all'altro. In ogni caso, il mezzo di Gabe Newell potrebbe essere d'aiuto nelle ricerche. Non sappiamo però se il CEO di Valve è in qualche modo coinvolto nelle supporto ai soccorsi.

Limiting Factor, il sottomarino di Newll

Speriamo ovviamente che tutto vada per il meglio. Vi segnaliamo inoltre che sono emersi dei report i quali confermano che tale sottomarino era probabilmente pilotato con un gamepad wireless a basso costo.