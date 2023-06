Sonic Central 2023: data dell'evento dedicato al riccio blu di SEGA, mostreranno giochi e non solo

Tramite i propri canali social, SEGA ha annunciato che il 23 giugno 2023 - alle 17:00 ora italiana - andrà in onda il Sonic Central 2023. Durante questo evento ci sarà modo di vedere "alcuni dei progetti in arrivo, partnership ed eventi che avranno luogo nel 2023".

Secondo quanto indicato tramite Twitter, come potete vedere voi stessi poco sotto, Sonic Central 2023 sarà trasmesso tramite YouTube e tramite Twitch. Non è stato chiarito quanto durerà l'evento. La data, sottolineiamo, coincide con il 32esimo anniversario di Sonic the Hedgehog.

Probabilmente avremo modo di vedere qualcosa di più di Sonic Superstars, annunciato da poco, e potenzialmente potrebbe esserci spazio per nuovi contenuti di Sonic Frontiers. Si parla inoltre di partnership ed eventi, quindi sarà uno show certamente vario che permetterà di vedere il futuro a breve termine del riccio blu.

L'appuntamento è quindi fissato per domani, 23 giugno 2023 alle 17:00 ora italiana. Non dovremo attendere molto per vedere cosa ci riserva il futuro. Diteci, vi aspettate anche nuovi giochi, oppure oramai SEGA ha già mostrato quel che aveva da svelare?