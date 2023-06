Sonic Superstars, SEGA parla della mancanza di aree classiche e del rispetto per le radici del gioco

Secondo il produttore Takashi Iizuka, Sonic Superstars presenterà zone e livelli che non abbiamo mai visto prima nei vecchi titoli 2D di Sonic. In un'intervista rilasciata a IGN USA, Iizuka parla della mancanza dei livelli classici del franchise, come Green Hill Zone, e di come Sonic Superstars presenterà nuovi livelli con uno stile visivo proprio.

"In Sonic Mania, Green Hill Zone è cambiato un po'", ha detto Iizuka a IGN USA. "E anche in Sonic Origins, avevamo Green Hill come parte di Sonic the Hedgehog. Ma quello che volevamo fare con Sonic Superstars era creare qualcosa di nuovo e creare queste isole nuove di zecca da esplorare nei panni di Sonic... Volevamo portare Sonic nelle [nuove] North Star Islands e far correre Sonic in questo nuovo ambiente. Volevamo creare nuovi luoghi in cui Sonic potesse andare, in questo nuovo titolo".

"Una delle cose che volevamo fare era assicurarci di rispettare le radici del gameplay classico", dice Iizuka. "E sono sicuro che il gameplay classico, in cui si gioca nei panni di Sonic, si salta, si diventa una palla e si attaccano i nemici. La prima cosa che il team ha fatto è stata quella di replicare il gameplay classico in modo molto preciso. Quindi, quando si gioca a Sonic Superstars, si segue il ciclo di gioco classico di Sonic. Si corre, si salta, si diventa una palla, si sconfiggono i nemici e si va avanti".

"È il classico gioco di Sonic in 2D, ma perché stiamo usando modelli 3D per creare il mondo e i personaggi", dice Iizuka. "Siamo in grado di fare cose all'interno della formula di gioco 2D che non avremmo potuto fare prima. Quindi a volte si tratta di mandare il personaggio più indietro nel mondo. Forse si tratta di far girare il personaggio, di farlo ruotare in un modo che non avremmo potuto fare con l'aspetto classico e la pixel art. Oppure potrebbe trattarsi di una battaglia contro un boss che si svolgerà in uno spazio 3D. Possiamo fare tutte queste cose perché abbiamo modelli 3D, anche se abbiamo uno stile e un formato di gioco 2D, siamo in grado di giocare e fare cose che i titoli classici per Genesis e Game Gear non potevano fare".

Se volete sapere di più sul gioco, sappiate che abbiamo provato il ritorno al 2D della mascotte Sega!