Fable sarà all'Xbox Showcase? Indizi anche da Andy Robinson di VGC

L'Xbox Games Showcase andrà in onda domani con tante novità per i giocatori verdecrociati. Uno dei giochi più desiderati è senza dubbio il nuovo Fable per PC e Xbox Series X|S, che ormai da tempo è sparito dai radar. Stando alle ultime indiscrezioni il GDR di Playground Games si ritaglierà un ruolo di protagonista durante l'evento Microsoft, ipotesi che ora sembrerebbe confermare anche Andy Robinson.

Il proprietario della testata VGC ed ex-membro di Playtonic, ha pubblicato poche ore fa un tweet che recita "I reckon the Xbox conference tomorrow is going to be fablelous" (ovvero, "Penso che la conferenza di domani sarà favolosa"), il che sembrerebbe un chiaro riferimento a Fable.

Chiaramente non si tratta di una conferma e magari il giornalista ha usato questo gioco di parole solo per fare uno scherzo ai suoi follower. C'è da dire in ogni caso che non si tratta dell'unico indizio: anche secondo le fonti di GameReactor il gioco di PlayGround Games sarà all'evento Xbox, assieme a Persona 3 Reload e Avowed.

Sarà vero? Lo scopriremo tra poco più di 24 ore: l'Xbox Games Showcase andrà in onda alle 19:00 di domani e ovviamente la redazione di Multiplayer.it sarà in prima linea per seguire e commentare in diretta con voi lo show sul nostro canale Twitch.