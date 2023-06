Persona: forse c'è un altro spin-off in lavorazione e pare sarà un party game

Oltre a Persona 3 Reload, Persona 5 Tatica e il tanto chiacchierato Persona 6, Atlus starebbe lavorando a un altro spin-off della sua serie di punta, perlomeno secondo l'insider Nate the Hate, che a quanto sarà un party game con tutti i personaggi più amati del franchise.

Tutto è iniziato quando ieri Im A Hero Too, uno dei leaker che aveva predetto l'annuncio di Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica, ha parlato di un altro gioco in lavorazione. Successivamente Nate The Hate ha corroborato questa informazione su ResetEra, aggiungendo che dovrebbe trattarsi per l'appunto di una sorta di party game che strizza l'occhiolino ai fan di lunga data e che debutterà nei negozi durante il 2024.

Nello specifico ha sentito dalle sue fonti che sarà "una sorta di Persona Party previsto per il prossimo anno: personaggi che abbracciano l'intero franchise. Non so se stiamo parlando di Mario Party x Persona o qualcosa di diverso; ma qualcosa del genere Party."

Chiaramente parliamo di indiscrezioni non confermate, ma c'è da dire che ultimamente tutti i rumor relativi alla serie Persona di Atlus si stanno dimostrato azzeccati. Ad esempio, giusto un paio di giorni fa i canali social dello studio hanno pubblicato per errore i trailer di annuncio di Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica, che con ogni probabilità vedremo all'Xbox Games Showcase di domani.