Xbox Games Showcase, tre giochi molto attesi saranno presenti all'evento?

Tre giochi molto attesi saranno presenti all'Xbox Games Showcase di domani sera: a riferirlo sono ben quattro diverse fonti ritenute attendibili da GameReactor, e i titoli in questione sono nientemeno che Fable, Avowed e Persona 3 Reload.

L'ultimo è in realtà già stato confermato per errore da Atlus tramite un leak con trailer e data di uscita, mentre per quanto riguarda Fable e Avowed circolano dei rumor già da alcuni giorni, ma niente più di questo.

"Quattro diverse fonti con cui ho parlato mi hanno confermato che sia Avowed che Fable verranno presentati all'Xbox Games Showcase", si legge nel report di GameReactor firmato da Eirik Hyldbakk Furu.

"I nuovi trailer, come promesso, non saranno in CG come quelli utilizzati ai tempi dell'annuncio, ma piuttosto ci forniranno un'indicazione di che aspetto avranno e come sarà giocare con questi due titoli."

Furu ha aggiunto che durante lo show non verranno mostrati alcuni progetti first party di cui si vociferava, in particolare non saranno presenti RPG occidentali nel corso della presentazione organizzata da Microsoft.