Xbox Games Showcase: Fable presente e preordini di Starfield, spuntano nuovi rumor

Spuntano ulteriori voci di corridoio sui contenuti dell'Xbox Games Showcase, per il quale riprende quota la presenza di Fable, almeno secondo il solito Jeff Grubb, mentre alcuni rivenditori lasciano intendere che i preordini di Starfield dovrebbero aprire proprio in occasione dell'evento.

Come riportato su NeoGAF, una mail di Green Man Gaming sembra indicare il prossimo avvio della campagna di preordini ufficiale per Starfield, che potrebbe aprirsi proprio l'11 giugno in occasione dell'Xbox Games Showcase.

Screenshot dell'email di Green Man Gaming che sembra indicare il prossimo avvio dei preordini per Starfield

La questione avrebbe senso: se il gioco venisse confermato come in arrivo il 6 settembre 2023, come riferito in precedenza nell'ultimo aggiornamento sulla sua data d'uscita, tre mesi prima sarebbe un periodo standard per l'avvio della campagna di prenotazioni.

Inoltre, un leak piuttosto affidabile ha già indicato il lancio di controller e headset di Starfield previsto probabilmente per la medesima data dell'11 giugno, dunque è altamente probabile che il tutto rientri nella campagna promozionale in avvio per il nuovo gioco Bethesda.



Per quanto riguarda Fable, si registra un improvviso contrordine da parte di Jeff Grubb: il giornalista/insider di VentureBeat che si dimostrava molto dubbioso sulla presenza del gioco di Playground Games all'Xbox Games Showcase ora sembra aver cambiato idea, pur rimanendo vago.

"Ho cambiato idea. Non sarei più sorpreso se Fable fosse allo show Xbox adesso. Non so ancora nulla". Questo è il nuovo messaggio pubblicato oggi in risposta al suo precedente aggiornamento in cui sembrava indicare una sua certezza sull'assenza di Fable - nonostante alcuni indizi che sembravano indicare una possibile presentazione - che evidentemente è cambiata radicalmente.

In ogni caso, non resta che attendere l'Xbox Games Showcase dell'11 giugno 2023 e scoprire la verità, a questo punto.