Sonic Superstars: abbiamo provato il ritorno al 2D della mascotte Sega!

Come lo scorso anno, anche questa nuova edizione della Summer Game Fest ha visto protagonista un nuovo gioco di Sonic. Ma a differenza di Sonic Frontiers che qui a Los Angeles si presentò in una forma tutt'altro che smagliante, provare Sonic Superstars è stato fin da subito un grandissimo piacere. Per chi non lo avesse capito, questo è un Sonic con un gameplay prevalentemente bidimensionale, di quelli vecchio stile, anche se qui di vecchio non c'è davvero nulla...

Un classico rinnovato Sonic Superstars: nonostante la bidimensionalità del gameplay, graficamente il gioco sfrutta la profondità in modo sopraffino Sonic Superstars è un gioco dallo stampo classico, eppure diverso dal solito. Le fondamenta del gameplay sono quelle che tutti conosciamo da tempo, ma le novità introdotte sono talmente tante che è davvero difficile limitarsi a descriverlo come l'ennesimo Sonic bidimensionale. La grande varietà di slanci, flipper, respingenti presenti hanno spesso forme e reazioni che un fan di lunga data del porcospino Sega mai si aspetterebbe perché nel mondo di Sonic, almeno quello videoludico, certe regole oramai si erano trasformati in faticosi dogmi. E allora ecco spuntare liane che una volta afferrate s'allungano verso terra e poi reagiscono al nostro peso sparandoci nel cielo; frammenti di livello che sospesi in aria un po' come quelli di Sonic Frontier diventano un percorso di salti e turbo verso nuove zone segrete. Entrano nel cast anche nuovi nemicci, come delle rane robotiche che con la loro lingua freneranno le nostre corse come degli elastici da bungee jumping. Vengono anche inseriti nuovi elementi scenografici che insieme all'iconico giro della morte della Green Hill Zone, rendono le corse di Sonic ancora più varie ed emozionanti. Ci sono diversi punti dove, se raggiunta la sufficiente velocità, potremo anche camminare su alcuni muri ricurvi proprio come fossero grosse curve paraboliche, sfruttando la corsa per salire il più alto possibile e raggiungere in questo modo nuove piattaforme e nuovi segreti. Situazioni come queste sono particolarmente scenografiche perché raramente il personaggio di un videogioco su cui hai così tanto controllo viene ruotato in ogni direzione, e proprio durante l'azione, come accade continuamente qui. Questo grado di libertà è permesso perché il gameplay sarà anche 2D, ma tecnicamente e graficamente Sonic Superstar è al 100% composto da poligoni e texture.

Doctor Eggman non è solo Sonic Superstars: attento Doctor Eggman, Sonic non è più da solo! Sonic Superstars è un capitolo molto promettente perché prova a sovvertire le regole della serie anche nei combattimenti di fine livello. Questi sono solitamente auto-esplicativi, difficile che un veterano non sappia cosa debba fare per far fuori il Robotnik di turno. In Superstar invece i due boss presenti nella demo ci hanno stupito proprio perché molto più elaborati di quanto ci saremmo aspettati, specialmente da un gioco di Sonic di stampo più classico. I combattimenti andranno quindi prima capiti come fossero dei puzzle, e poi risolti definitivamente a colpi di dash attack. Ma di sorprese ne nasconde ovunque questo Sonic Superstar, volete un altro esempio? Alla fine della classica Green Hill Zone, invece di cambiare ambientazione, il gioco continuerà nella stessa ma riproposta in una suggestiva quanto inedita versione crepuscolare: praticamente è come se Sonic avesse continuato a correre fino al tramonto.

Nuovi poteri! Sonic Frontiers: forse questo è il Sonic che aspettavano i più giovani fan dei film Sonic Superstars potrà essere giocato con Sonic dall'inizio alla fine, ma nessuno vi impedirà di selezionare gli altri personaggi per affrontare gli stessi livelli, utilizzando però poteri totalmente diversi. Il cast include naturalmente Sonic, l'immancabile Tails, Knukles ed Amy Rose. Come mai quattro personaggi? Perché Sonic Superstars può essere giocato anche in quattro giocatori contemporaneamente, da quel che abbiamo capito però solo in multiplayer locale (quindi sulla stessa console). Ogni personaggio ha le sue peculiarità, Tails per esempio vola con le sue due code, ma in Sonic Superstars introduce anche nuovi poteri che, una volta raccolti i diversi Chaos Emerald, potranno essere sfruttati da tutti: noi abbiamo e provato visto il potere che consente di creare cloni in grado di distruggere tutti i nemici su schermo, e la possibilità di risalire i corsi d'acqua come le classiche cascate verticali presenti da sempre in ogni gioco di Sonic. Anche in questo caso, come vedete, c'è la volontà da parte del Sonic Team di rompere certi schermi sia per ingolosire i fan di lunga data, che per offrire ai nuovi arrivati un gioco molto più ricco e sfaccettato dei precedenti.

Pro e contro Sonic Superstars: la Green Hill Zone al tramonto è bellissima Per Sonic Superstars è stato scomodato nientemeno che Naoto Ohshima, il co-creatore di Sonic che torna a lavorare sulla serie dopo una pausa che durava dal primo Sonic Adventure del 1998. Ohshima qui crea un nuovo nemico che affiancherà l'amato e odiato Doctor Eggman contro il cast dei cosiddetti buoni. Graficamente questo nuovo è davvero molto bello da vedere, i diversi personaggi sono stati ridisegnati per essere sì moderni, ma senza stravolgere la dolcezza e la rotondità dei titoli più amati dal pubblico. L'unica cosa che ci ha subito preoccupato la telecamera, davvero molto vicina ai personaggi del giocatore e quindi non in grado di mostrare grosse porzioni di livello, scelta che si affianca a una velocità di gioco un po' più ragionata, forse proprio per renderla compatibile con una coop da quattro giocatori che, ricordiamo, ancora non abbiamo avuto il piacere di provare di persona.

Sonic Superstars è un gioco dalle caratteristiche molto interessanti, costruito partendo proprio dall'idea di sovvertire molte delle regole su cui si è basata la serie nel corso di così tanti anni. Nei due livelli provati la carica rivoluzionaria ci ha incollato allo schermo con una miriade di invenzioni e reinvenzioni che però, ora, vorremmo vedere anche negli stage successivi. Se questo nuovo Sonic avrà abbastanza frecce nel suo arco per tenere alta l'attenzione dei giocatori fino alla fine, allora forse Sega ha tra le mani qualcosa di davvero molto speciale. Ma per capirlo, dovremo attendere una prova più lunga, su una versione più completa del gioco. Sonic Superstars uscirà durante l'autunno 2023 su praticamente tutte le console attualmente in commercio e in versione PC.