Prince of Persia: The Lost Crown girerà a 60 fps su tutte le piattaforme, anche su Switch

Una delle sorprese del Summer Game Fest 2023 è stato Prince of Persia: The Lost Crown, un action platformer 2D. Dopo l'annuncio, Ubisoft ha aperto una pagina dedicata al gioco, in cui apprendiamo che girerà a 60 fps su tutte le piattaforme.

Nello specifico, il sito recita: "Goditi una grafica di alta qualità, filmati coinvolgenti e una nuova direzione artistica, insieme a una fluidità di gioco unica grazie al frame rate di 60 fps disponibile su tutte le piattaforme", che dunque dovrebbero includere anche Switch le console old-gen PS4 e Xbox One.

Sempre dal sito ufficiale, apprendiamo che in Prince of Persia: The Lost Crown i giocatori esploreranno "una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato da insidie e meraviglie", e dovranno usare " l'astuzia per risolvere gli enigmi, trovare i tesori nascosti e completare le missioni, in modo da scoprire di più su questo mondo corrotto."

Come già visto nel trailer, sarà possibile sfruttare "poteri temporali, le abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo". Inoltre si parla anche di amuleti acquistabili dai mercanti per "per giocare con il tuo stile".

Vi ricordiamo che Prince of Persia: The Lost Crown sarà disponibile a partire dal 18 gennaio 2024 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC, Amazon Luna e Nintendo Switch. Dai precedenti dettagli condivisi da Ubisoft abbiamo appreso anche che il gioco si ispira al genere metroidvania, con maggiori informazioni in arrivo durante l'Ubisoft Forward di lunedì 12 giugno.