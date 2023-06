Cosa giocherete questo weekend? Harmony: The Fall of Reverie o Amnesia: The Bunker?

Cosa giocherete questo weekend? Ci troviamo in un periodo un po' particolare, le uscite di maggior spessore sono ormai alle nostre spalle (in attesa delle prossime, s'intende) ma il mercato non smette di proporre progetti davvero interessanti, come ad esempio Harmony: The Fall of Reverie o Amnesia: The Bunker.

Se avete letto la nostra recensione di Harmony: The Fall of Reverie, saprete che si tratta di una delle avventure più interessanti sviluppate dal team francese Don't Nod, dotata di una storia profonda e matura, nonché di uno stile grafico notevole.

"È un gioco di pura narrazione, estremamente focalizzato sui propri punti di forza, anche a costo di limitare il ritmo e l'introduzione di qualsiasi meccanica di gameplay 'd'azione' presente ad esempio in Life is Strange", ha scritto il nostro Nicola Armondi nel suo articolo, sottolineando anche gli ottimi personaggi del gioco.

Se invece è un brivido quello che state cercando, Amnesia: The Bunker è senz'altro il titolo che fa per voi: l'ultima creatura di Frictional Games, un team decisamente esperto nell'ambito delle produzioni horror, ci catapulta all'interno di un misterioso sotterraneo della Linea Maginot, nei panni di un soldato che non ricorda come sia finito in quel luogo.

Una cosa, però, è certa: non è da solo, nell'oscurità si muovono creature misteriose e dovrà fare il possibile per sfuggire al loro tocco, cercando di sfruttare qualsiasi occasione per trovare gli indizi necessari alla ricostruzione della verità e all'individuazione di una possibile via di fuga. Avete letto la recensione di Amnesia: The Bunker, vero?

Fra le altre uscite recenti ci sono MotoGP 23, che sembra più o meno il gioco di guida su due ruote che ogni anno Milestone sforna per saziare la fame degli appassionati, e Tour de France 2023, per cui è possibile fare in pratica lo stesso discorso: sportivi su licenza a cadenza annuale, ma con il loro zoccolo duro di fan sfegatati.

Naturalmente è possibile, anzi è più che probabile che stiate ancora dedicando il vostro tempo alla lunga campagna di Diablo 4 oppure alle spettacolari sfide di Street Fighter 6, o magari siete nel mezzo di una creazione particolarmente ispirata in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dopotutto stiamo parlando di alcuni fra i giochi più importanti dell'anno, che non esauriscono la propria scia nel giro di una settimana, anzi.

Dunque, cosa giocherete questo weekend?