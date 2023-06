Xbox Games Showcase + Starfield Direct: svelata la durata dell'evento Microsoft

Domenica 11 giugno alle 19:00 andrà in onda l'atteso Xbox Games Showcase + Starfield Direct, il doppio appuntamento di Microsoft in cui svelerà cosa bolle in pentola per i giocatori verdecrociati. Grazie a una soffiata, che ironia della sorte è arrivata da PlayStation Game Size, scopriamo che l'evento dovrebbe durare 1 ora, 52 minuti e 19 secondi.

PlayStation Game Size è un profilo Twitter che negli anni si è guadagnato una certa fiducia grazie alle sue segnalazioni che spesso si rivelano corrette, quindi tendiamo a fidarci anche di questa soffiata. Va detto in ogni caso che la durata totale indicata potrebbe includere anche un possibile countdown di inizio show, quindi lo showcase vero e proprio potrebbe durare qualche minuto in meno.

In ogni caso si tratta di un evento molto atteso dai giocatori Xbox e PC, e non solo loro visto che è probabile che per l'occasione arriveranno novità anche da terze parti, come ad esempio gli ormai scontatissimi Persona 3 Reload e Persona 5, trapelati in rete pochi giorni fa.

Inoltre, stando alle fonti di GamesReactor per l'occasione vedremo anche Fable e Avowed dopo un lungo silenzio radio, mentre da un report di eXputer è arrivata la possibile data di uscita di Forza Motorsport, che è uno dei giochi già confermati per l'evento.

Insomma è probabile che ne vedremo delle belle e a tal proposito come al solito siete tutti invitati a guardare l'Xbox Games Showcase 2023 + Starfield Direct in compagnia della redazione di Multiplayer.it sul nostro canale Twitch.