Alan Wake 2: trapelati in rete due video gameplay con sequenze inedite

Durante il Summer Game Fest 2023 di giovedì sera abbiamo visto in azione per la prima volta il gameplay di Alan Wake 2. Ora sono trapelati due filmati con ulteriori sequenze di gioco, che potrete visualizzare nei player sottostanti... quantomeno finché resteranno online, dato che a breve Remedy potrebbe richiederne la rimozione.

Le due clip in questione sono dei B-Roll, ovvero sequenze inviate dal pubblisher a testate giornalistiche, influencer e via dicendo da usare come base per il montaggio di video. Solitamente non sono pensati per essere mostrati così come sono.

Nel primo filmato Saga Anderson esplora una foresta e vari locali abbandonati. A circa metà video è possibile vedere la scena in cui il giocatore viene assalito da un misteriosa figura con una maschera da alce, che abbiamo già visto in maniera più estesa anche nel trailer del Summer Game Fest, e successivamente lo scontro con un nemico armato di ascia, che Saga elimina indebolendolo prima con la luce della sua torcia per poi tempestarlo di proiettili con la pistola d'ordinanza e un fucile a pompa.

Il secondo video mostra invece sequenze decisamente più calme, con Saga che riordina le idee nel suo ufficio, esaminando gli indizi che ha raccolto in precedenza.

Vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC.