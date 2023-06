Assassin's Creeed Mirage ha un filtro grafico 'nostalgico' che omaggia il primo gioco della serie

I fan di vecchia data di Assassin's Creed che seguono la saga di Ubisoft fin dalle sue origini saranno felici di sapere che Assassin's Creed Mirage includerà un filtro grafico con tonalità blue e grigie ispirato al primo gioco della serie uscito nell'ormai lontano 2007.

Questa particolare è stato svelato e mostrato dagli sviluppatori nel video dietro le quinte pubblicato nella giornata di ieri dedicato a parkour, stealth e uccisioni.

Un esempio del filtro grafico "nostalgico" di Assassin's Creed Mirage

"Abbiamo implementato un filtro visivo nostalgico come opzione per coloro che desiderano esplorare il gioco con la tavolozza di colori grigio-blu desaturati del primissimo Assassin's Creed", ha detto il creative director Stéphane Boudon.

Oltre alla palette dei colori, da Mirage possiamo aspettarci anche dinamiche di gioco simili a quelli dei primi capitoli della serie, tanto che Boudon ha descritto il gioco come una "lettera d'amore alle origini del franchise che offrirà il feeling dei primi giochi in chiave moderna".

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage debutterà nei negozi il 12 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e Amazon Luna. Prima di allora rivedremo il gioco la prossima settimana, per la precisione durante l'Ubisoft Forward in programma lunedì 12 giugno alle 19:00 italiane.