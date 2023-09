Baldur's Gate 3 da ora è disponibile su PS5

Da oggi Baldur's Gate 3 è disponibile anche su PS5, dando così modo ai giocatori in possesso della console ammiraglia di Sony di avventurarsi nel mastodontico GDR realizzato da Larian Studios.

Se avete dei dubbi sulla qualità di questa versione potete star tranquilli: come spiegato nella nostra recensione di Baldur's Gate 3 su PS5, i ragazzi di Larian Studios hanno confezionato un porting solido, funzionale e con poche sbavature nel complesso, che rende assolutamente giustizia a quello che è a tutti gli effetti uno dei migliori giochi di questo ricco 2023.

Ricordiamo in ogni caso che Baldur's Gate 3 non è un'esclusiva console PlayStation e che anzi è in arrivo anche su Xbox Series X|S, con il lancio previsto entro la fine di novembre, salvo imprevisti dell'ultimo minuto.