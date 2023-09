Baldur's Gate 3: hotfix 5 disponibile, aggiusta la storia d'amore con Minthara

Larian Studios ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento per Baldur's Gate 3, l'hotfix 5 che introduce alcune correzioni per il gioco e, soprattutto, sblocca la romance con Minthara che può adesso progredire anche attraverso l'Atto 3.

La questione di Minthara è sicuramente l'elemento caratterizzante di questo update, come chiarito fin da subito nella descrizione dagli sviluppatori: "Amanti di Minthara, la vostra nave è arrivata. Questo hotfix sistema un bug che bloccava l'accesso ad alcune linee di dialogo di Minthara, incluse alcune prese di posizione d parte dei compagni sulla vostra relazione con la spietata paladina".