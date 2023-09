Baldur's Gate 3: un video confronta le versioni PS5 e PC, con dettagli su risoluzione e framerate

ElAnalistaDeBits ci propone una nuova video analisi, questa volta dedicata alla versione PS5 di Baldur's Gate 3, in cui possiamo vedere una comparativa con quella PC e scoprire i dettagli su risoluzione e framerate sulla console Sony.

Come spiegato dal tech enthusiast, su PS5 Baldur's Gate 3 offre due preset grafici. La modalità quality presenta una risoluzione dinamica mediamente stabile sui 1440p e framerate bloccato a 30 fps. Quella performance, invece, presente la stessa risoluzione, ma upscalata dai 972 - 1080p, e mira ai 60 fps.

Lo youtuber ha aggiunto che nella modalità performance il framerate non riesce a mantenersi stabile sui 60 fps in tutte le occasioni, ma in generale non ha mai registrato cali consistenti una volta installata la patch 1.002.000. Inoltre, questo preset presenta vegetazione, occlusione ambientale e risoluzione delle ombre di qualità inferiore.

Al contrario la modalità quality a 30 fps al momento appare più problematica in quanto presenta fenomeni di stuttering, che si spera vengano risolti con delle patch. Secondo ElAnalistaDeBits la versione PS5 di Baldur's Gate 3 è equiparabile ai settaggi medio/alti di quella PC, che chiaramente risulta globalmente superiore a patto di avere un hardware all'altezza.