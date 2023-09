EA Sports WRC: data di uscita e primo trailer ufficiale del nuovo racing game di Codemasters

Come promesso, oggi EA ha presentato il primo trailer ufficiale, data di uscita e dettagli di EA Sports WRC . Il nuovo gioco di corse su sterrato di Codemasters sarà disponibile a partire dal 3 novembre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, EA App ed Epic Games Store al prezzo universale di 49,99.

Un modello di guida avanzato e modalità Costruttore

Codemasters promette un sistema di guida dinamica avanzato in grado di offrire l'esperienza di guida fuoristrada più realistica di sempre, grazie al feedback di piloti come Jon Armostrong, game designer e campione dell'European Rally Championship 3. I giocatori potranno anche personalizzare il sistema di guida, apportando varie modifiche a seconda delle loro esigenze, mentre i piloti in erba potranno scegliere una configurazione con comandi semplificati.

Una caratteristica particolarmente interessante di EA Sports WRC è l'introduzione della modalità Costruttore, tramite la quale sarà possibile creare la propria auto da rally personalizzata, selezionando la carrozzeria, parti meccaniche e personalizzando interni ed esterni a piacere.

Prenotando la standard edition di EA Sports WRC i giocatori riceveranno i seguenti bonus di prenotazione: