Stray diventerà un film animato prodotto da Annapurna Animation

Stando a un report pubblicato dalla testa Entertainment Weekly, a quanto pare Annapurna Animation ha dato il via ai lavori su un adattamento cinematografico di Stray, l'action adventure felino di BlueTwelve Studio che ha ricevuto i favori di critica e pubblico. Inoltre, non sarà l'unico gioco pubblicato da Annapurna Interactive che arriverà nei cinema.

Per il momento si conoscono ben pochi dettagli sulla pellicola di Stray, ma Robert Baird, il boss di Annapurna Animation, promette che sarà quanto più fedele possibile al gioco originale e agli elementi che lo hanno reso un prodotto di successo.

"È un gioco che si concentra su ciò che ci rende umani, ma dove non appare neppure un umano", dice. "È una buddy comedy su un gatto e un robot, e c'è una dinamica così esilarante. C'è una comicità intrinseca, ma non c'è un solo essere umano in questo film. Penso che sia uno dei motivi per cui il gioco è stato incredibilmente popolare, il fatto di vedere il mondo attraverso il punto di vista di un adorabile gatto. Come ci sono riusciti e come ci riusciremo nel film? Lo faremo, anche se a volte sembra impossibile, ma sappiamo che questa è l'essenza del gioco e la chiave per raccontare la storia".