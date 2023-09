Starfield è un successo e tutti ne parlano: da quanto non accadeva a un gioco Xbox?

Starfield è un grande successo: il titolo Bethesda è sulla bocca di tutti, le testate specializzate non fanno che dedicargli copertura dopo averlo accolto con voti stellari e persino la stampa generalista lo ha degnato di attenzione. Da quanto non accadeva a un gioco Xbox?

Abbiamo parlato spesso di come la line-up degli Xbox Game Studios per Xbox Series X|S sia stata finora incapace di incidere, a partire dal clamoroso lancio della console senza alcuna esclusiva per arrivare a delusioni più o meno cocenti, vedi le ambizioni GaaS di Halo Infinite e il disastro di Redfall.

Con la sola eccezione dei vari Forza Horizon, Microsoft ha messo in evidenza tutte le debolezze del proprio catalogo first party, che non può contare su esperienze narrative di ampio respiro come quelle di Sony e Nintendo: prodotti che magari non raggiungono le vendite di Call of Duty, ma hanno la capacità di entrare nel cuore degli appassionati.

Ebbene, Starfield cambia finalmente questa narrazione: l'RPG diretto da Todd Howard possiede i numeri, la scrittura e la qualità necessari per spiccare il volo e restare nell'orbita delle nostre discussioni per molto, molto tempo; e la community è già pronta a supportarlo, come si vede sui forum e sui social.

Proprio oggi abbiamo pubblicato un pezzo in cui parliamo di cosa è e cosa non è Starfield, perché inevitabilmente si è creata della confusione attorno a ciò che il gioco offre davvero. Tuttavia, siamo probabilmente tutti d'accordo nel definirlo una hit.