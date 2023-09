EA Sports WRC: svelati i requisiti hardware per PC

Tramite la pagina ufficiale del neo-annunciato EA Sports WRC sono stati svelati i requisiti di sistema della versione PC minimi e raccomandati del nuovo gioco di corse di Codemasters, che abbiamo riportato di seguito.

Come possiamo vedere parliamo di requisiti abbastanza standard se consideriamo le produzioni più recenti e in particolar modo quelli usciti solo su piattaforme di attuale generazione come nel caso di EA Sports WRC. Per quelli raccomandati sono richiesti 16 GB di RAM, una scheda grafica RTX 2070 / RX 5700 XT e una CPU Ryzen 3700X o i5 10600K.

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Win 10

Processore: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5 9600K

Memoria: 8 GB

Scheda video: Nvidia GTX 1060 / Radeon RX Vega 56

DirectX: versione 12

Spazio libero su disco: 80 GB

Scheda audio: compatibile con DirectX

Requisiti consigliati: