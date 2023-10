Bungie: il CEO commenta il 'triste giorno' dopo i licenziamenti

Tramite il proprio account su X, Parsons ha scritto: "Oggi è un giorno triste per Bungie : diciamo addio a colleghi che hanno avuto un impatto significativo sul nostro studio. Il contributo di queste persone eccezionali ai nostri giochi e alla cultura di Bungie è stato enorme e continuerà a far parte di Bungie anche in futuro".

Esattamente come successo in altri studi di PlayStation, Bungie ha licenziato una serie di dipendenti. Sony, insieme a molte altre compagnie del mondo tecnologico, sta licenziando personale un po' ovunque e anche lo sviluppatore ed editore di Destiny non ha potuto sottrarsi. L'informazione è arrivata in anteprima dal giornalista Jason Schreier, ma ora abbiamo anche un commento ufficiale da parte del CEO di Bungie, Pete Parsons .

Le critiche ai licenziamenti di Bungie

Marathon

Ovviamente il pubblico non ha reagito positivamente a questi licenziamenti. Ad esempio, tra i primi commenti a Parsons possiamo leggere quello di @alex_frostwolf che commenta: "Il vostro capo dei social probabilmente avrebbe consigliato di non scrivere questo messaggio, lo avreste saputo se non lo aveste licenziato. Che vergogna.". @DestinyNostaLgi scrive invece in tono sarcastico: "Sono sicuro le tue gentili parole pagheranno le loro bollette".

Paul Tassi, giornalista di Fobes, sottolinea come questi licenziamenti siano un danno sotto tanti punti di vista: i dipendenti licenziati soffrono immediatamente, lo studio soffre perché perde gente di talento, i dipendenti non licenziati soffrono perché vedono amici licenziati in modo improvviso e la community perde fiducia in Destiny, nei futuri progetti e nella partnership con Sony.

Ovviamente facciamo i nostri migliori auguri ai dipendenti licenziati e speriamo che siano in grado di ottenere una nuova posizione in altri studios al più presto.

Infine, vi ricordiamo che l'espansione di Destiny e Marathon sono state rimandate, per Schreier.