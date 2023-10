Windows 11: l'upgrade gratuito da Windows 7/8 è stato bloccato in tutte le sue forme

Microsoft ha annunciato che non renderà più disponibile l'upgrade gratuito da Windows 7/8 a Windows 10/11. Se avete ancora un vecchio sistema, quindi, dovrete pagare per passare a una versione più recente dell'OS di Microsoft.

L'annuncio di Microsoft è stato pubblicato in sordina sul Windows Device Partner Center, un hub aziendale per le risorse tecniche di vendita e marketing per altre aziende e imprese. Nel post, che risale in realtà al 20 settembre ma è stato notato solo di recente, Microsoft ha precisato: "L'offerta di aggiornamento gratuito di Microsoft per Windows 10/11 è terminata il 29 luglio 2016. Anche il percorso di installazione per ottenere l'aggiornamento gratuito di Windows 7/8 è stato rimosso".